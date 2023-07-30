​Марокканка стала первой, кто сыграл на чемпионате мира в хиджабе

Нухайла Бензина стала первой в истории, кто сыграл на чемпионате мира в хиджабе. Защитница сборной Марокко провела в хиджабе все 90 минут в матче против Южной Кореи. Марокканки отпраздновали победу с минимальным счётом 1:0.

Чемпионат мира среди женщин принимают Австралия и Новая Зеландия. Финал турнира пройдёт в воскресенье, 20 августа.

Добавим, что действующим чемпионом мира по футболу среди женщин является сборная США. 2019 году в финале американки обыграли команду Нидерландов с результатом 2:0.