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Чемпионат мира 2019 (женщины)

​Марокканка стала первой, кто сыграл на чемпионате мира в хиджабе

30 Июля 2023 • 15:15 Комментировать

Нухайла Бензина стала первой в истории, кто сыграл на чемпионате мира в хиджабе. Защитница сборной Марокко провела в хиджабе все 90 минут в матче против Южной Кореи. Марокканки отпраздновали победу с минимальным счётом 1:0.

Чемпионат мира среди женщин принимают Австралия и Новая Зеландия. Финал турнира пройдёт в воскресенье, 20 августа.

Добавим, что действующим чемпионом мира по футболу среди женщин является сборная США.  2019 году в финале американки обыграли команду Нидерландов с результатом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Нухайла Бензина Женская сборная Марокко
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