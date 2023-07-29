Эрве Ренар стал первым тренером, одержавшим победы на мужском и женском чемпионатах мира

Французский тренер Эрве Ренар стал первым в истории специалистом, одержавшим победы на мужском и женском чемпионатах мира.

Сегодня, 29 июля, женская сборная Франции выиграла матч у бразильской национальной команды во втором туре ЧМ-2023 со счётом 2:1. Ранее в ноябре прошлого года сборная Саудовской Аравии под руководством Ренара сенсационно обыграла Аргентину в стартовом поединке катарского мундиаля. Отметим, что прежде Эрве руководил марокканцами, не сумев одержать победу на российском чемпионате мира.

Напомним, что француженки лидируют в группе F на женском турнире в Австралии и Новой Зеландии после двух игр. Помимо победы над Бразилией была неожиданная ничья во встрече с Ямайкой.