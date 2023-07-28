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Президент ФИФА Инфантино покинул женский чемпионат мира

28 Июля 2023 • 20:09 Комментировать

Президент ФИФА Джанни Инфантино решил уехать с женского чемпионата мира по футболу, который проходит в Австралии и Новой Зеландии.

Функционер покинул турнир спустя несколько дней с момента старта соревнования. Инфантино принял решение вернуться на Таити, где он находился перед стартом женского чемпионата мира.

Стоит отметить, что ранее глава Всемирной федерации футбола настаивал на том, чтобы все относились к женскому турниру уважительно, как это происходит на мужском мундиале.

Напомним, розыгрыш чемпионата мира среди женщин стартовал 20 июля и продлится ровно месяц, до 20 августа. В соревновании принимают участие 32 национальных сборных.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Джанни Инфантино
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