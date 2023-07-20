Новая Зеландия победила Норвегию в матче открытии женского чемпионата мира

В Новой Зеландии стартовал женский чемпионат мира по футболу. В поединке открытии встретились хозяйки турнира и национальная команда Норвегии. Новая Зеландия отпраздновала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 48-й минуте забила Ханна Уилкинсон.

В данной группе также сыграют сборные Швейцарии и Филиппин. Этот матч состоится в пятницу, 21 июля.

Женский мундиаль пройдет в Новой Зеландии и Австралии с 20 июля по 20 августа. Действующим обладателем титула чемпиона мира является сборная Соединённых Штатов Америки. Эта команда выигрывала турнир четыре раза.