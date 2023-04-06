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Алина Мягкова: «Преподаватель всегда брала меня с собой помочь ей с записью вскрытия трупов» эксклюзив

06 Апреля 2023 • 14:50 Комментировать

Полузащитник «Локомотива» Алина Мягкова в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» рассказала, как проходила обучение в институте по предмету «Оперативная хирургия».

У вас был предмет «Оперативная хирургия», и вы рассказали, как в морге неделю мыли полы за положительные оценки. Я понимаю, что там зрелище не для слабонервных. Что вас впечатлило больше всего после увиденного? И поменялось ли как-то ваше мировоззрение?

«Ну да согласна, зрелище не для слабонервных, но мне нравилась патанатомия! Некоторым становилось плохо от увиденного, им разрешали уйти оттуда. Меня всегда преподаватель брала с собой, даже после занятий, помочь ей с записью вскрытия, взвешиваниям органов и так далее. Что меня впечатлило больше всего? Наверное, то, что в один день ты видишь человека живым, а на следующий день на секционном столе… Ценить настоящее, наверное, и проживать каждый день на максимум. Больше какой-то философский смысл могу сказать, нежели лужи крови», — сказала Мягкова.

Полное интервью с игроком «Локомотива» и сборной России будет опубликовано завтра*.

24-летняя Мягкова выступает за «Локомотив» с осени 2022 года, до этого она защищала цвета итальянской «Вероны».

Сезон-2022/23 в женской Суперлиге возобновится 15 апреля. После четырёх туров лидирует в турнирной таблице ЦСКА с 12 очками. «Локомотив» идёт на третьем месте с таким же показателем.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Женская Сборная России алина мягкова
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