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Нападающая ЦСКА сыграла в воротах сборной Камеруна в матче отбора на ЧМ-2023

19 Февраля 2023 • 00:07 Комментировать

Нападающая столичного ЦСКА и сборной Камеруна Татьяна Эводо Экого оказалась вратарём во время полуфинального матча плей-офф турнира за выход на чемпионат мира – 2023 против национальной команды Таиланда. Произошло это в компенсированное время после удаления основного вратаря команды.

«Я подошла к нашему капитану Габи и сказала, что буду помогать команде! Она вселила в меня уверенность, дала мне перчатки, а мне оставалось только взять их. Это был хороший опыт», - приводит слова Эводо Экого официальный сайт «красно-синей» команды.

Поединок между Камеруном и Таиландом завершился со счётом 2:0 в пользу африканской команды.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва женская сборная камеруна ЧМ-2023 Татьяна Эводо Экого
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