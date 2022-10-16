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Григорян произнёс тост в эфире «Матч ТВ» вместо комментария по игре

16 Октября 2022 • 14:17 Комментировать

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян вместо комментария по игре с «Локомотивом» решил произнести тост.

- Я хочу произнести тост. Ты же знаешь, я с Северного Кавказа родом? Так вот, чабан пасет отару овец, и вдруг подлетает орел, берет одну овцу и поднимается высоко-высоко. Чабан берет ружье, целится в орла, в барана. А попадает в орла и… и… Орел падает вниз камнем, а баран… баран полетел. Так выпьем, дорогой мой, за то, чтобы орлы никогда не падали, а бараны никогда не летали.  Твое здоровье! - заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

Кстати, его команда обыграла «Локомотив» со счетом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Григорян
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