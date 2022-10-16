Григорян произнёс тост в эфире «Матч ТВ» вместо комментария по игре

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян вместо комментария по игре с «Локомотивом» решил произнести тост.

- Я хочу произнести тост. Ты же знаешь, я с Северного Кавказа родом? Так вот, чабан пасет отару овец, и вдруг подлетает орел, берет одну овцу и поднимается высоко-высоко. Чабан берет ружье, целится в орла, в барана. А попадает в орла и… и… Орел падает вниз камнем, а баран… баран полетел. Так выпьем, дорогой мой, за то, чтобы орлы никогда не падали, а бараны никогда не летали. Твое здоровье! - заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

Кстати, его команда обыграла «Локомотив» со счетом 3:1.