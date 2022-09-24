Рапино поддержала испанских футболисток, отказывающихся играть за сборную

Одна из лучших футболисток мира и капитан американской национальной команды Меган Рапино поддержала испанских девушек в их отказе выступать за сборную.

Напомним, что 15 игроков отказались ехать в расположение команды из-за персоны главного тренера Хорхе Вильды. «Я 16-я, поддерживаю вас в США. Такое количество игроков вместе — это мощно. Мы все должны услышать», — написала обладательница «Золотого мяча» 2019 года в своих социальных сетях.

Скандал в испанской сборной связан с методиками наставника, которые, по словам девушек, негативно повлияли на здоровье футболисток и их эмоциональном состоянии.

Отметим, что в начале месяца главные звёзды «красной фурии» уже обращали внимание на ухудшившиеся результаты команды, вину в чём возлагали именно на Вильду.

