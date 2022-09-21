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Чемпионат мира 2019 (женщины)

ЮАР планирует провести женский ЧМ-2027

 
21 Сентября 2022 • 21:46 Комментировать

Южно-Африканская Республика планирует стать хозяйкой женского чемпионата мира, который пройдёт в 2027 году.

«Национальный исполнительный комитет принял решение, что мы должны подать заявку на проведение чемпионата мира среди женщин в 2027 году», – подтвердил намерения исполнительный директор Южноафриканской футбольной ассоциации Тебого Мотланте.

Отметим, что кроме ЮАР заявку на проведение турнира также подали три европейских страны, а именно Бельгия, Германия и Нидерланды.

Прошлый мундиаль состоялся во Франции в 2019 году, сильнейшей на планете стала сборная США, обыграв в финале Нидерланды. Следующее мировое первенство пройдёт в Австралии и Новой Зеландии предстоящим летом.

 

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