ЮАР планирует провести женский ЧМ-2027

Южно-Африканская Республика планирует стать хозяйкой женского чемпионата мира, который пройдёт в 2027 году.

«Национальный исполнительный комитет принял решение, что мы должны подать заявку на проведение чемпионата мира среди женщин в 2027 году», – подтвердил намерения исполнительный директор Южноафриканской футбольной ассоциации Тебого Мотланте.

Отметим, что кроме ЮАР заявку на проведение турнира также подали три европейских страны, а именно Бельгия, Германия и Нидерланды.

Прошлый мундиаль состоялся во Франции в 2019 году, сильнейшей на планете стала сборная США, обыграв в финале Нидерланды. Следующее мировое первенство пройдёт в Австралии и Новой Зеландии предстоящим летом.