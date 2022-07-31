Бразилия выиграла женский Кубок Америки, не пропустив ни одного гола

Подошел к завершению женский Кубок Америки – 2022. В финальном противостоянии сошлись сборные Бразилии и Колумбии. Встреча завершилась минимальной победой бразильских девушек со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стала Дебинья, реализовавшая 11-метровый в концовке первого тайма.

Стоит отметить, что за весь турнир бразильская национальная команда забила 20 голов, при этом сохранив свои ворота в неприкосновенности. Лучшими голеадорами Кубка Америки стали представительницы Бразилии Адриана Мага и Дебинья - по пять забитых мячей.

Бразильянки в восьмой раз за девять лет выиграли континентальный турнир.