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Банда заявила, что выступит на ЧМ-2023

14 Июля 2022 • 17:15 Комментировать

Замбийская футболистка Барбра Банда, дисквалифицированная из-за проваленного теста на уровень тестостерона в крови, заявила, что примет участие на чемпионате мира-2023.

«Я рада за девушек, которые смогли справиться со свой задачей. Чемпионат мира в Австралии и Новой Зеландии будет интересным, и я готова к нему. Выход на Мундиаль значит многое для меня и моей команды. До этого мы выступали на Олимпиаде, и теперь получим невероятный опыт, выступая на чемпионате мира. Мне особо нечего сказать, но смотрите на меня на чемпионате мира», - прокомментировала Банда выход своей сборной на главный женский футбольный турнир четырехлетия.

Ранее сборная Замбии смогла добыть путевку на Мундиаль благодаря тому, что переиграла в серии пенальти Сенегал.

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Евро-Футбол.Ру,
Женский Футбол Сборная Замбии Барбра Банда женщины ЧМ-2023
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