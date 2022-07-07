Футболистка сборной Замбии провалила тест на определение пола

Форвард и капитан женской сборной Замбии Барбра Банда не сможет помочь своей национальной команде на чемпионате Африки из-за сомнительных анализов крови. Как сообщается на страницах Mundo Deportivo, в крови спортсменки обнаружен запредельный уровень тестостерона.

«Не могу ничего сказать по этому поводу. Лучше уточняйте информацию у федерации футбола страны», высказался наставник сборной Брюс Мвапе.

Источник отмечает, что замбийские фанаты недовольны отсутствием четкого ответа со стороны национальной команды по поводу исключения Барбры из заявки на турнир. Болельщики обвиняют федерацию женского футбола страны в бездействии.