​Председатель федерации футбола Беларуси задержан в Чехии

Владимир Базанов, который является председателем Белорусской федерации футбола, был задержан в Чехии. Об этом сообщается на denikn.cz.

По данным источника, власти подозревают, что Базанов вместе со своей супругой прибыл в Чехию, не имея разрешения на въезд. В заметке подчёркивается, что Базанов является союзником президента Беларуси Александра Лукашенко.

Во вторник вечером состоится матч женских футбольных команд Чехии и Беларуси. Эта игра пройдёт в рамках отборочного цикла на чемпионат мира. На текущий момент чешки (5 очков) и белоруски (4 очка) занимают соответственно третье и четвёртое места в своём квинтете.