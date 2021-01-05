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Лучшая футболистка мира Марта обручилась с одноклубницей

05 Января 2021, 09:38,

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Лучшая футболистка мира Марта вскоре выйдет замуж за одноклубницу по «Орландо Прайд» Тони Дейон Прессли. Об этом пара объявила в социальных сетях.

- Это самая свежая глава в истории, которую мы пишем вместе, - написала Марта в Инстаграме и добавила порцию фото со спутницей, на которых видны обручальные кольца.

- Значит ли это, что мы заведем четвертую собаку? - ответила Дейон.

Марта и Дtйон встречаются с 2018 года и живут в Флориде с 2019 года. Бразильянка шесть раз становилась обладательницей приза лучшей футболистке мира.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Марта
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05 Января 2021, 09:58

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