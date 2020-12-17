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ФИФА объявила лучшего тренера в женском футболе по итогам 2020 года

17 Декабря 2020, 21:37,


ФИФА объявила лучшего тренера в женском футболе по итогам 2020 года.

Награду получила главная тренерша сборной Голландии Сарина Вингман, выведшая свою команду в финал чемпионата мира в 2019-м году.

«Эту награду заработала вся команда, именно их работа привела меня сюда. Нужно отметить этот необычный год, который вынудил принимать необычные решения.

Меня вдохновляют многие тренеры, в том числе и Гуллит, который находится в вашей студии.

Спасибо большое за эту награду, я очень счастлива, спасибо всем, кто продолжает оказывать помощь женскому футболу. Благодарю и свой тренерский штаб, команду и всех, кто к этому причастен», - сказала Вингман во время церемонии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сарина Вингман
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