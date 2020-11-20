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​Президент Федерации футбола Гаити пожизненно отстранён от футбола за домогательства

20 Ноября 2020, 17:49,

twitter.com

Комитет по этике ФИФА признал вину президента Федерации футбола Гаити Ива Жана-Барта в злоупотреблении своим служебным положением, сексуальных домогательствах и оскорблениях футболисток, включая несовершеннолетних.

Ив Жан-Барт был пожизненно отстранён от футбольной деятельности как на национальном, так и на международном уровне. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 1 миллиона швейцарских франков (примерно 926 тысяч евро).

По данным The Guardian, Ив Жан-Барт собирается отстаивать свою позицию в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ив Жан-Барт
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