​Президент Федерации футбола Гаити пожизненно отстранён от футбола за домогательства

Комитет по этике ФИФА признал вину президента Федерации футбола Гаити Ива Жана-Барта в злоупотреблении своим служебным положением, сексуальных домогательствах и оскорблениях футболисток, включая несовершеннолетних.

Ив Жан-Барт был пожизненно отстранён от футбольной деятельности как на национальном, так и на международном уровне. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 1 миллиона швейцарских франков (примерно 926 тысяч евро).

По данным The Guardian, Ив Жан-Барт собирается отстаивать свою позицию в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).