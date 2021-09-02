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ЕВРО-2021 (до 21 года). Отборочные матчи

Мукоко установил два рекорда в дебютном матче за молодёжную сборную Германии

02 Сентября 2021 • 22:02 Комментировать

Подающий большие надежды форвард «Боруссии» Дортмунд Юссуфа Мукоко слал самым молодым футболистом в истории немецкой сборной U21.

Игрок «шмелей», имеющий камерунские корни, успешно дебютировал в квалификационной игре Евро против Сан-Марино, отличившись дублем. По сведениям официального сайта Бундеслиги, 16-летний футболист стал самым юным игроком и автором мяча в истории немецкой «молодёжки».

Если быть точным, Мукоко на момент проведения игры было 16 лет и 286 дней. Флориан Вирц, прошлый обладатель рекорда, дебютировал за команду Германии U21 в 17 лет и 159 дней.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Молодёжная Сборная Германии Юссуфа Мукоко
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