Мукоко установил два рекорда в дебютном матче за молодёжную сборную Германии

Подающий большие надежды форвард «Боруссии» Дортмунд Юссуфа Мукоко слал самым молодым футболистом в истории немецкой сборной U21.

Игрок «шмелей», имеющий камерунские корни, успешно дебютировал в квалификационной игре Евро против Сан-Марино, отличившись дублем. По сведениям официального сайта Бундеслиги, 16-летний футболист стал самым юным игроком и автором мяча в истории немецкой «молодёжки».

Если быть точным, Мукоко на момент проведения игры было 16 лет и 286 дней. Флориан Вирц, прошлый обладатель рекорда, дебютировал за команду Германии U21 в 17 лет и 159 дней.