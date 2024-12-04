Команда Слуцкого проиграла в Лиге чемпионов

В среду «Шанхай Шеньхуа» проводил матч Лиги чемпионов АФК против «Ульсан Хёндэ». Команда Леонида Слуцкого в середине первого тайма открыла счёт, чем порадовала фанатов. Впрочем, во второй половине игры китайская команда пропустила дважды и уступила 1:2.

Стоит отметить, что южнокорейский «Ульсан Хёндэ» в предыдущих пяти турах Лиги чемпионов лишь проигрывал. Теперь же с тремя очками команда располагается на предпоследней, на одиннадцатой позиции в турнирной таблице группы.

«Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого с семью зачётными баллами в кармане занимает девятую позицию в таблице.