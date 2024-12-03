Марез: «Я не Месси, не могу выигрывать матчи в одиночку»

Вингер «Аль-Ахли» Рияд Марез высказался о своей игре, приведя в пример Лионеля Месси.

Коллектив из Джидды сыграл вничью в матче Лиги чемпионов АФК против «Эстеглаля» (2:2). Дублем в составе команды из Саудовской Аравии отметился Айвен Тони, дважды реализовавший пенальти.

Беседуя со СМИ после завершения встречи, Марез призвал не требовать от него чудес: «Я не Месси, чтобы брать мяч и побеждать в одиночку. Если команда играет хорошо, то и я буду хорош», – заявил в интервью AlkassTVSports бывший футболист «Манчестер Сити».

На счету Рияда Мареза шесть голов и семь ассистов в 19 поединках нынешней кампании за «Аль-Ахли».