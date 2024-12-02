Фанаты «Аль-Насра» не понимают, где Роналду

В понедельник «Аль-Наср» проведёт матч Лиги чемпионов АФК против «Аль-Садда». Фанаты саудовской команды удивились, когда не увидели звёздного Криштиану Роналду в составе на игру. Звёздного португальца нет даже в списке запасных игроков «Аль-Насра».

О каких-либо проблемах Роналду со здоровьем не сообщалось. Возможно, 39-летнему форварду просто понадобился отдых, хотя в последнее время он исправно забивал.

На страничках «Аль-Насра» в социальных сетях многие фанаты не понимают, где Роналду. Некоторые люди даже пишут о том, что не будут смотреть матч из-за отсутствия звёздного нападающего.