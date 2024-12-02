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Фанаты «Аль-Насра» не понимают, где Роналду

02 Декабря 2024 • 20:56 Комментировать (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
0:0
Аль-Садд
перерыв

В понедельник «Аль-Наср» проведёт матч Лиги чемпионов АФК против «Аль-Садда». Фанаты саудовской команды удивились, когда не увидели звёздного Криштиану Роналду в составе на игру. Звёздного португальца нет даже в списке запасных игроков «Аль-Насра».

О каких-либо проблемах Роналду со здоровьем не сообщалось. Возможно, 39-летнему форварду просто понадобился отдых, хотя в последнее время он исправно забивал.

На страничках «Аль-Насра» в социальных сетях многие фанаты не понимают, где Роналду. Некоторые люди даже пишут о том, что не будут смотреть матч из-за отсутствия звёздного нападающего.

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Евро-Футбол.Ру,
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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-САДД
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Комментарии (2) Все комментарии
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Alex1972
02 Декабря 2024 в 21:12
В заднице. Где ж ещё.. 🤭🤣
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NOBODY
02 Декабря 2024 в 21:11
хм, с Артуром пенальти пробивают? )))
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