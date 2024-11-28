Названа самая результативная команда Лиги чемпионов АФК 2024/2025 после пяти туров

На текущей неделе завершился пятый тур общего этапа Лиги чемпионов. По итогам данного отрезка самой результативной командой турнира является полуфиналист прошлого розыгрыша саудовский «Аль-Хиляль».

За пять матчей «Аль-Хиляль», за который выступают Рубен Невеш, Неймар, Малком, Жоау Канселу и другие известные игроки, забил уже 17 голов.

После пяти туров саудовский коллектив располагается на второй позиции в турнирной таблице Западного региона Лиги чемпионов АФК. В копилке команды 13 набранных очков. Отставание от лидера составляет два зачетных балла.

В шестом туре «Аль-Хиляль» встретится с клубом «Аль-Гарафа» (3 декабря).