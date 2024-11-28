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Определён лучший бомбардир Лиги чемпионов АФК после пяти игр группового этапа: это не Криштиану Роналду

28 Ноября 2024 • 14:38 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Садд
02.12 21:00

В нынешнем розыгрыше азиатской Лиги чемпионов сыграно уже пять туров. По их итогам лидером снайперской гонки турнира является албанский вингер южнокорейского «Кванджу» — Ясир Асани. На счету 29-летнего игрока уже семь забитых мячей.

Стоит сказать, что у главной звезды Лиги чемпионов только четыре гола. Речь, конечно же, о 39-летнем португальском форварде саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Игры следующего тура общего этапа Лиги чемпионов запланированы на 2-4 декабря. Соперником «Кванджу» станет китайский «Шанхай Порт», а «Аль-Наср» встретится с катарским клубом «Аль-Садд».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Кванджу Аль-Наср Эр-Рияд Ясир Асани ещё теги

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