Илон Маск обратился к Роналду

Американский бизнесмен Илон Маск поздравил нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду с победой в матче азиатской Лиги чемпионов.

После завершения встречи 39-летний португалец написал в социальных сетях: «Важная победа». Маск отреагировал на публикацию португальца одним словом: «Поздравляю».

Напомним, что «Аль-Наср» отпраздновал победу над катарской «Аль-Гарафой» со счетом 3:1. В прошедшей встрече Криштиану отметился двумя забитыми мячами.

Роналду выступает за саудовский коллектив с января 2023 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2025 года.