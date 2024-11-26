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Роналду ответил, что помогает ему сохранять страсть

26 Ноября 2024 • 14:50 Комментировать
Аль-Гарафа
1:3
Аль-Наср Эр-Рияд

В свои 39 лет Криштиану Роналду сохраняет высокие амбиции. В понедельник португальский форвард оформил дубль в матче против «Аль-Гарафы» и помог «Аль-Насру» победить со счётом 3:1 в Лиге чемпионов АФК. После игры Роналду ответил, что помогает ему сохранять страсть к футболу.

«Присутствие фанатов и их радость, особенно детей, – вот что поддерживает мою страсть. У нашей команды много болельщиков разных возрастов. Я очень рад забивать голы и радовать их», - сказал Роналду журналистам.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до завершения сезона 2024/2025.

Роналду сделал заявление после победного дубля

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