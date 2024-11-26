Роналду сделал выбор между голами и победами

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в понедельник вечером оформил дубль в матче Лиги чемпионов АФК против «Аль-Гарафы». После игры португалец дал комментарий.

«Голы – это, конечно, хорошо, но самое главное – побеждать. Для меня самое главное – победы «Аль-Насра». «Аль-Гарафа» хороша, но мы выиграли за счёт организации игры. Моя первая и последняя цель – выиграть матч. Голы приходят после командной работы. Если команда выигрывает, я счастлив. В первом тайме мы создавали моменты, но не смогли забить. Во втором тайме мы внесли коррективы, и голы пришли», - сказал Роналду журналистам.

Напомним, что «Аль-Наср» обыграл «Аль-Гарафу» со счётом 3:1. На счету Роналду после дубля 913 голов в карьере.

Роналду сделал заявление после победного дубля