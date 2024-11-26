Роналду забил 450 голов после 30-летия

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился дублем в матче против «Аль-Гарафы» (3:1).

39-летний футболист поразил ворота на 46-й и 64-й минутах поединка азиатской Лиги чемпионов, прошедшего в понедельник. Теперь в активе португальца 450 забитых мячей с момента 30-го дня рождения – почти половина от суммарного количества за всю карьеру. Напомним, в общей сложности форвард отличился 913 раз.

На счету Криштиану Роналду 18 точных ударов в текущем сезоне за «Аль-Наср» и сборную. С начала 2024 года игрок отличился 40 раз.

Следующий матч «Аль-Насра» состоится 29 ноября – соперником будет «Дамак».