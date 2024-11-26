Роналду обошёл Месси, в 13-й раз в карьере забив 40 голов за год

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в очередной раз достиг отметки в 40 голов за год.

Португалец отметился дублем в матче азиатской Лиги чемпионов против катарской «Аль-Гарафы» (3:1), который прошёл в понедельник. Второй гол 39-летнего игрока стал для него 40-м в текущем календарном году. По сведениям MessivsRonaldo, форвард достиг этого показателя в 13-й раз в карьере. Таким образом, Роналду обошёл Лионеля Месси – аргентинцу данное достижение покорилось 12 раз.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Действующий контракт футболиста с саудовским клубом рассчитан до завершения нынешнего сезона.