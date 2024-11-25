Роналду сделал заявление после победного дубля

В понедельник вечером «Аль-Наср» добился победы в матче Лиги чемпионов против «Аль-Гарафы». Саудовская победа обыграла катарцев со счётом 3:1. Главным героем поединка стал звёздный форвард Криштиану Роналду, оформивший дубль.

После игры 39-летний Роналду сделал публикацию в социальных сетях. Португалец показал подборку фото с матча и сопроводил её текстом.

«Большая победа этим вечером!» - написал Роналду.

Как мы уже сообщали, теперь на счету Криштиану Роналду 913 голов за карьеру. Португалец регулярно забивает, и если он будет продолжать в том же духе, то покорение отметки в тысячу голов будет реальным.