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Дубль Роналду и ассист Отавио: португальцы «Аль-Насра» разобрались с «Аль-Гарафой» в Лиге чемпионов

25 Ноября 2024 • 21:02 Комментировать
Аль-Гарафа
1:3
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

«Аль-Наср» и «Аль-Гарафа» сошлись в рамках азиатской Лиги чемпионов. Матч 5-го тура группового этапа состоялся 25 ноября в Дохе.

Протокол игры  
Аль-Гарафа1:3Аль-Наср Эр-Рияд
  46'Роналду Криштиану (0:1)
  58'Габриэл Анжело (0:2)
  64'Роналду Криштиану (0:3)
(1:3) Хоселу Санмартин75'  
Рико СерхиоАль-Юсиф Абдулла 83' (Мунтари Мохаммед ( 83') Сано Сейду  61'  84'Нани МатиасХамед Джамал 66' (Буссафи Рабх ( 66') Кешрида ВадждиДиас ФабрисиоКоман ФлоринелСасси ФержаниБраими Ясин 88' (Траоре Даме ( 88') Хоселу Санмартин
Запасные: Н'Диайе ХалифаИсмаил ХамидАхмед Юсеф СаедАль Уи АюбШахпутра АндриАбдельфатах АмроЛеком АминХён Су Чан
Бенто КрепскиАль-Ганам Султан 89' (Аль-Наджи Салем ( 89') Симакан Мохамед 74' (Гариб Абдуррахман ( 74') Аль-Фатил Мохаммед IIАль-Бушайль НавафБрозович МарселоАль-Хайбари АбдуллаГабриэл Анжело 74' (Алавжами Али ( 74') Отавио Эдмилсон 90' (Мухтар Али ( 90') Мане СадиоРоналду Криштиану 74' (Уэсли Лопес ( 74')
Запасные: Маран МохаммадАль-Акиди НавафАлаа Наджар РахидАль-Сулейхим АбдулмаджидАль-Хассан АлиХагави СаадКашиш Маджед
25 ноября.
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Клубы из Саудовской Аравии отлично стартовали в этой Лиге чемпионов. После четвёртого тура они захватили все три первых места. «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли» ещё очков не теряли, «Аль-Наср» однажды сыграл вничью. И в пятом туре команде Криштиану Роналду и Садио Мане предстоял довольно неприятный выезд в Катар к «Аль-Гарафе», но поле чемпионата мира 2022 года.

Стефано Пиоли в старт отрядил весь цвет своих «возможностей»: Роналду, Мане, Отавио. Габриэл, Брозович, Симакан. Такому составу позавидует даже крепкий европейский клуб. «Аль-Гарафа» в ответ предъявила Серхио Рико, Ясина Браими и Хоселу, но по возможностям явно уступала сопернику. Зато не собиралась уступать по игре. Да, 70% игрового времени мяч находился у «Аль-Насра», но атаки на низких скоростях особо не напрягали оборону хозяев.

Активен был Криштиану Роналду. То он справа обыграет соперника и навесит – Брозович пробьёт выше. То сам откроется в центре штрафной площади, примет заброс и пальнёт в угол. Тогда и Серхио Рико спас, и офсайд был зафиксирован. А самое интересное началось в конце первого тайма. Садио Мане упал после подката Нани – арбитр указал на «точку». Но не всё так просто. Просмотр эпизода затянулся на три минуты, после чего рефери решил, что фола-то и не было.

А затем на авансцену вышел Криштиану Роналду, который сначала промазал после скидки Отавио – с пары метров не смог попасть в пустой угол. И перед самым свистком КриРо ещё проиграл касание Кешриде, пытаясь сыграть на добивании пробил он в защитника. Пять добавленных минут (любимое блюдо саудовских арбитров) голов не принесли.

Основные события развернулись во второй половине встречи. А начались они с первых секунд тайма. В первой же атаке Аль-Ганам от лицевой линии вырезал классный навес, Криштиану Роналду наконец сумел точно пробить головой из пределов вратарской – 0:1. Затем взял слово другой португалец. Отавио разыграл «стеночку» и выдал шикарную передачу на ход Анжело. Габриэл обыграл голкипера, закатив мяч в пустые ворота – 0:2.

Прилетел вскоре и разгром. Криштиану Роналду получил мяч от Габриэла Анжело, в центре штрафной площади уложил защитника на ложном замахе и точно пробил – 0:3. Правда, на это у «Аль-Гарафы» ответ нашёлся. Справа пошла диагональ от Комана, серия отскоков подарила мяч Хоселу, который лучше всех разобрался на добивании – 1:3. Разгрома хозяева избежали.

В меньшинстве завершала матч «Аль-Гарафа», это Сано сфолил на Мане, заработав вторую жёлтую карточку. Спокойно «Аль-Наср» довёл матч до победы, пока поднявшись на вторую строчку. Но у «Аль-Хиляля» ещё игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Гарафа Аль-Наср Эр-Рияд

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