Роналду оформил дубль в Лиге чемпионов – ему осталось 87 голов до 1000

Криштиану Роналду в свои 39 лет продолжает демонстрировать высокий уровень игры. В понедельник вечером нападающий «Аль-Насра» оформил дубль в игре против «Аль-Гарафы» в Лиге чемпионов АФК.

Количество голов Роналду за карьеру выросло до 913. Как видим, до отметки в 1000 голов звёздному португальцу осталось 87 раз поразить ворота команд-соперниц.

Ранее Криштиану Роналду не раз говорил о желании достичь тысячи голов. При этом португалец отмечал, что для него не станет трагедией, если наколотить такое количество голов не удастся.

Действующий контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до конца сезона 2024/2025.