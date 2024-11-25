Роналду приблизился к 1000 голам за карьеру

В понедельник вечером в Лиге чемпионов АФК проходит матч между командами «Аль-Гарафа» и «Аль-Наср». Звёздный Криштиану Роналду смог отметиться голом на первой же минуте второго тайма. После результативного удара 39-летнего португальца счёт стал открытым.

Теперь на счету Роналду 912 голов за карьеру. Красивая отметка в 1000 голов стала ещё ближе – до её покорения осталось 88 результативных ударов. Криштиану 39 лет, но он ещё не думает о завершении карьеры, так что его шансы отпраздновать тысячный гол являются реальными.

Следить за матчем «Аль-Гарафа» - «Аль-Наср» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.