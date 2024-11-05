Роналду забил десятый гол в сезоне

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился забитым голом в матче Лиги чемпионов АФК против «Аль-Айна».

Встреча между командами продолжается в эти минуты. На данный момент «Аль-Наср» впереди со счетом 2:0.

39-летний Роналду стал автором второго забитого мяча в ворота соперника. Для португальского бомбардира данный гол стал уже десятым в 15 играх нынешнего сезона во всех турнирах. Стоит сказать, что в активе нападающего есть три результативные передачи.

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