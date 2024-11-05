Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов АФК

Роналду забил десятый гол в сезоне

05 Ноября 2024 • 21:40 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
3:1
Аль-Айн
2-й тайм

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился забитым голом в матче Лиги чемпионов АФК против «Аль-Айна».

Встреча между командами продолжается в эти минуты. На данный момент «Аль-Наср» впереди со счетом 2:0.

39-летний Роналду стал автором второго забитого мяча в ворота соперника. Для португальского бомбардира данный гол стал уже десятым в 15 играх нынешнего сезона во всех турнирах. Стоит сказать, что в активе нападающего есть три результативные передачи.

Следить за всеми событиями в матче «Аль-Наср» - «Аль-Айн» вы можете в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

Новости по матчу

Сегодня, 05 Ноября
12:35
Роналду написал два слова перед матчем Лиги чемпионов
04 Ноября
18:32
Актуальный прогноз и ставка на Аль-Наср — Аль-Айн Лиги чемпионов АФК — 5 ноября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-АЙН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Как Алексей Миранчук обскакал Месси в матче плей-офф МЛС Месси может вернуться в «Барселону» Игроки «Реала» недовольны Мбаппе - раскрыта причина Ямаль назвал лучшего игрока в мире «Великолепно»: Дзюба отреагировал на отставку Корниленко «Спартак» принял решение по Пруцеву «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Кто подвёл команду в дерби всея Руси: три игрока, из-за которых «Спартак» обыграл ЦСКА Винисиус ответил на предложение «Реала»
Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу» В борьбе за «Золотой мяч» победило добро «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии Ямаль будет лучше Месси, он уже начал бить рекорды «инопланетянина»
Спортивные новости
«Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ СКА в овертайме сенсационно проиграл «Куньлуню» в КХЛ «Спартак» без проблем справился с «Сочи» в КХЛ Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной» Зверев разгромил Умбера в финале турнира в Париже Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Джохор Дарул Такзим Джохор Дарул Такзим
Ульсан Хёндэ Ульсан Хёндэ
3
0
Видео
Окончен
Пахтакор Пахтакор
Аль-Райян Аль-Райян
0
1
2.60 3.70 2.50
Видео
69 мин
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Айн Аль-Айн
3
1
Видео
06.11.24 в 13:00
Пхохан Стилерс Пхохан Стилерс
Шаньдун Тайшань Шаньдун Тайшань
1.60 4.40 5.00
Видео
06.11.24 в 13:00
Йокогама Ф-Маринос Йокогама Ф-Маринос
Бурирам Юнайтед Бурирам Юнайтед
1.75 4.40 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Ноября
21:40 · Лига чемпионов АФК
Роналду забил десятый гол в сезоне
13:32 · Лига чемпионов АФК
Команда Слуцкого упустила перевес в два гола в матче Лиги чемпионов АФК
12:35 · Лига чемпионов АФК
Роналду написал два слова перед матчем Лиги чемпионов
05:29 · Лига чемпионов АФК
Неймар прокомментировал новую травму 2
04 Ноября
23:45 · Лига чемпионов АФК
Неймар получил новую травму
23 Октября
17:32 · Лига чемпионов АФК
«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого одержал вторую победу в Лиге чемпионов АФК
21 Октября
21:39 · Лига чемпионов АФК
Неймар впервые за год появился на поле
20 Октября
11:11 · Лига чемпионов АФК
Неймар сделал громкое заявление 1
10 Октября
07:32 · Лига чемпионов АФК
Криштиану Роналду может сыграть матч Лиги чемпионов в Дубае
04 Октября
08:04 · Лига чемпионов АФК
Клуб Криштиану Роналду отказывается лететь на матч Лиги чемпионов
01 Октября
17:08 · Лига чемпионов АФК
Команда Слуцкого крупно проиграла в Лиге чемпионов АФК
15:27 · Лига чемпионов АФК
Игрок «Аль-Насра» потерял сознание после гола Роналду
08:15 · Лига чемпионов АФК
Стало известно, кому Роналду посвятил свой последний гол
08:10 · Лига чемпионов АФК
Криштиану Роналду высказался о победе в матче Лиги чемпионов
30 Сентября
22:48 · Лига чемпионов АФК
Роналду не забил только в одном матче сезона из восьми
20:12 · Лига чемпионов АФК
Роналду – в старте «Аль-Насра» на матч второго тура Лиги чемпионов АФК
17 Сентября
17:23 · Китай
«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого стартовал в Лиге чемпионов с эффектного разгрома
16 Сентября
17:42 · Лига чемпионов АФК
Больной Роналду обратился к игрокам «Аль-Насра»
28 Июля
17:27 · Германия. Бундеслига
Азмун сменил клуб официально
07 Июня
15:54 · Россия. Премьер-лига
Итальянский журналист Брага: «Российский футбол умирает без международных турниров» 4 эксклюзив
25 Мая
21:42 · Лига чемпионов АФК
«Аль-Айн» под руководством Креспо выиграл Лигу чемпионов АФК официально
17 Апреля
21:24 · Лига чемпионов АФК
«Аль-Хиляль» потерпел первое поражение в сезоне
12 Марта
14:37 · Лига чемпионов АФК
​Роналду отреагировал на вылет «Аль-Насра» из Лиги чемпионов Азии 1
09:26 · Лига чемпионов АФК
​«Пора Роналду искать новую команду» – пользователи соцсетей о вылете «Аль-Насра» из Лиги чемпионов АФК 1
08:29 · Лига чемпионов АФК
Криштиану Роналду забил юбилейный гол, реализовав пенальти
Все новости