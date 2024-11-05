Роналду написал два слова перед матчем Лиги чемпионов

Во вторник вечером «Аль-Наср» в Лиге чемпионов АФК сыграет против «Аль-Айна». Звёздный форвард Криштиану Роналду перед игрой сделал публикацию в социальных сетях. 39-летний бомбардир сделал подборку фотографий с тренировки и сопроводил её коротким текстом из двух слов.

«Мы готовы», - написал Роналду.

Матч между «Аль-Насром» и «Аль-Айном» стартует в 21:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до завершения сезона 2024/2025.