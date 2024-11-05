Неймар прокомментировал новую травму

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар дал интервью после травмы, полученной в матче азиатской Лиги чемпионов.

Звёздный футболист вышел на замену по ходу второго тайма в поединке против «Эстеглаля», но был заменён обратно, не успев провести на поле и получаса.

«Я почувствовал судорогу, но очень сильную. Теперь я пройду тесты и буду надеяться, что ничего серьёзного.

Это нормально, такое случается после года без игры. Врачи предупреждали меня. Мне нужно быть осторожным и больше играть», – передаёт журналист Фабрицио Романо комментарии Неймара.

Напомним, Неймар отсутствовал с октября 2023 по октябрь нынешнего года из-за разрыва крестообразной связки.