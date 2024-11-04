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Неймар получил новую травму

04 Ноября 2024 • 23:45 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
3:0
Эстеглаль Тегеран

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар снова травмировался.

Бразилец не появлялся на поле более года из-за разрыва крестообразной связки. 21 октября звёздный игрок наконец-то сыграл, выйдя на замену в матче против «Аль-Аина», однако теперь в «Аль-Хиляле» могут вновь остаться без форварда.

Во встрече азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглалем», прошедшей в понедельник, Неймар вышел на 58-й минуте, однако доиграть до финального свистка не смог – его пришлось заменить на 87-й. У 32-летнего футболиста возникли проблемы с подколенным сухожилием.

В ближайшее время Неймару предстоит пройти медицинские обследования для выявления степени серьёзности повреждения.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд

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Бесплатный прогноз и ставка на Аль-Хиляль — Эстеглаль Лиги чемпионов АФК — 4 ноября 2024
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