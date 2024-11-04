Неймар получил новую травму

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар снова травмировался.

Бразилец не появлялся на поле более года из-за разрыва крестообразной связки. 21 октября звёздный игрок наконец-то сыграл, выйдя на замену в матче против «Аль-Аина», однако теперь в «Аль-Хиляле» могут вновь остаться без форварда.

Во встрече азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглалем», прошедшей в понедельник, Неймар вышел на 58-й минуте, однако доиграть до финального свистка не смог – его пришлось заменить на 87-й. У 32-летнего футболиста возникли проблемы с подколенным сухожилием.

В ближайшее время Неймару предстоит пройти медицинские обследования для выявления степени серьёзности повреждения.