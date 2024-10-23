«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого одержал вторую победу в Лиге чемпионов АФК

Вечером среды «Шанхай Шеньхуа» под руководством Леонида Слуцкого победил в рамках азиатской Лиги чемпионов. Со счётом 2:0 китайский топ-клуб уверенно обыграл японский «Кавасаки Фронтале». Матч прошёл в Шанхае, а гости почти весь поединок провели в меньшинстве.
Победа позволила набрать шанхайскому клубу шесть очков в турнирной таблице и занять четвёртую позицию, отставая от первой строчки группы на три балла.
Отметим, что в чемпионате Китая, который играется по системе весна-осень у «Шеньхуа» сейчас 73 очка, отрыв от второго места – один балл. До конца первенства – всего лишь два тура.
Протокол игры
|(1:0) Ванг Хайан24'
|(2:0) Луис Андре V90'
Ясюн Бао•Ян Цзэсян•Фулан Cисы Айди•Чжу Чэньцзе•Чань Шиничи•Ванг Хайан72' (У Си (72') •Амаду Ибраим 36'63' (Се Пэнфэй (63') •Жоау Карлуш• 83'Фернандиньо V63' (Хаоян Сюй (63') • 77'Малеле Сефас64' (Ханчао Ю (64') •Луис Андре V
Юн Сун-Рён•Ван Вермескеркен Саи69' (Эрисон (69') •Маруяма Юити•Сасаки Асахи•Sota Miura79' (Тоно Даия (79') •Татибанада Кэнто•Ямамото Юки64' (So Kawahara (64') •Иенага Акихиро79' (Кобаяси Ю (79') •Вакисака Ясуто•Silva Marsinio3• 5'Shin Yamada69' (Сегава Юсуке (69')
23 октября.
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