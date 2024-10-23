«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого одержал вторую победу в Лиге чемпионов АФК

Вечером среды «Шанхай Шеньхуа» под руководством Леонида Слуцкого победил в рамках азиатской Лиги чемпионов. Со счётом 2:0 китайский топ-клуб уверенно обыграл японский «Кавасаки Фронтале». Матч прошёл в Шанхае, а гости почти весь поединок провели в меньшинстве.

Победа позволила набрать шанхайскому клубу шесть очков в турнирной таблице и занять четвёртую позицию, отставая от первой строчки группы на три балла.

Отметим, что в чемпионате Китая, который играется по системе весна-осень у «Шеньхуа» сейчас 73 очка, отрыв от второго места – один балл. До конца первенства – всего лишь два тура.