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Лига чемпионов АФК

«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого одержал вторую победу в Лиге чемпионов АФК

23 Октября 2024 • 17:32 Комментировать
Шанхай Шеньхуа
2:0
Кавасаки Фронтале
окончен

Вечером среды «Шанхай Шеньхуа» под руководством Леонида Слуцкого победил в рамках азиатской Лиги чемпионов. Со счётом 2:0 китайский топ-клуб уверенно обыграл японский «Кавасаки Фронтале». Матч прошёл в Шанхае, а гости почти весь поединок провели в меньшинстве.

Победа позволила набрать шанхайскому клубу шесть очков в турнирной таблице и занять четвёртую позицию, отставая от первой строчки группы на три балла.

Отметим, что в чемпионате Китая, который играется по системе весна-осень у «Шеньхуа» сейчас 73 очка, отрыв от второго места – один балл. До конца первенства – всего лишь два тура.

Протокол игры  
Шанхай Шеньхуа2:0Кавасаки Фронтале
(1:0) Ванг Хайан24'  
(2:0) Луис Андре V90'  
Ясюн БаоЯн ЦзэсянФулан Cисы АйдиЧжу ЧэньцзеЧань ШиничиВанг Хайан 72' (У Си ( 72') Амаду Ибраим  36' 63' (Се Пэнфэй ( 63') Жоау Карлуш  83'Фернандиньо V 63' (Хаоян Сюй ( 63'  77') Малеле Сефас 64' (Ханчао Ю ( 64') Луис Андре V
Запасные: Цзян ШэнлонЧжоу ЖунченChengyu LiuМа ЖенHaoyu YangЦзинь ШунькайФэй ЭрнандуоГао Тиануй
Юн Сун-РёнВан Вермескеркен Саи 69' (Эрисон ( 69') Маруяма ЮитиСасаки АсахиSota Miura 79' (Тоно Даия ( 79') Татибанада КэнтоЯмамото Юки 64' (So Kawahara ( 64') Иенага Акихиро 79' (Кобаяси Ю ( 79') Вакисака ЯсутоSilva Marsinio3  5'Shin Yamada 69' (Сегава Юсуке ( 69')
Запасные: Хаясака ЮкиТанабэ СютоМияги ТэнCesar HaydarЯмагути ЛуиKota YuiHinata Yamauchi
23 октября.
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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа Кавасаки Фронтале ещё теги

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Бесплатный прогноз и ставка на матч Шанхай Шеньхуа — Кавасаки Фронтале Лиги чемпионов АФК — 23 октября 2024
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