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Неймар впервые за год появился на поле

21 Октября 2024 • 21:39 Комментировать
Аль-Айн
4:5
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар вернулся на поле спустя год.

Сегодня, 21 октября, «Аль-Хиляль» одолел на выезде «Аль-Айн» со счетом 5:4 в рамках третьего тура Лиги чемпионов АФК.

Неймар не попал в стартовый состав своей команды, но вышел на замену на 77-й минуте. Данное появление на поле стало для 32-летнего бразильца первым с октября 2023 года.

Действующий трудовой договор Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитан до следующего лета. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 30 миллионов евро.

Следующий матч «Аль-Хиляль» проведет 26 октября против «Аль-Таавуна». Начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд

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Надёжный прогноз и ставка на матч Аль-Айн — Аль-Хиляль Лиги чемпионов АФК — 21 октября 2024
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