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Неймар сделал громкое заявление

20 Октября 2024 • 11:11 Комментировать (1)

Звездный бразилец Неймар попал в заявку «Аль-Хиляля» на поединок Лиги чемпионов АФК против «Аль-Айна». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

«Кто-то возвращается. Я готов. Знаю, что все ждали этого. Я тоже. Вернусь 21 октября», - высказался 32-летний футболист.

Напомним, что из-за травмы крестообразных связок Неймар провел в лазарете около года.

Бразильский нападающий перешел в «Аль-Хиляль» из французского «ПСЖ» летом 2023 года. Неймар подписал с саудовским клубом двухлетнее трудовое соглашение, рассчитанное до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
20 Октября 2024 в 11:22
Гамон Хилялю.. 🤣
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