Криштиану Роналду может сыграть матч Лиги чемпионов в Дубае

Саудовский «Аль-Наср», цвета которого защищает португалец Криштиану Роналду, может провести матч Лиги чемпионов с «Эстеглялем» на нейтральном поле. Об этом рапортует AS.

Саудовский клуб не хочет играть в Тегеране из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Встреча «Аль-Насра» и «Эстегляля» может пройти на стадионе в Дубае (ОАЭ). Также рассматриваются варианты организации матча в Катаре и Омане. Встреча должна состояться 22 октября.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 39-летний форвард провел шесть матчей, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.