Клуб Криштиану Роналду отказывается лететь на матч Лиги чемпионов

Саудовский «Аль-Наср», цвета которого защищает звездный португалец Криштиану Роналду, не хочет лететь на матч с иранским «Эстеглялем» в Лиге чемпионов АФК. Об этом рапортует газета Marca.

Как сообщает источник, руководство саудовского клуба опасается за безопасность команды из-за ситуации на Ближнем Востоке. Поединок «Эстегляля» и «Аль-Насра» должен состояться 22 октября в Тегеране.

По итогам двух туров группового этапа азиатской Лиги чемпионов саудовская команда с четырьмя баллами располагается на четвертой позиции в турнирной таблице.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Трудовое соглашение форварда рассчитано до лета 2025-го.