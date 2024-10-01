Команда Слуцкого крупно проиграла в Лиге чемпионов АФК

Во вторник проходил матч второго тура Лиги чемпионов АФК между «Джохор Дарул Такзим» и «Шанхай Шеньхуа». Команда Леонида Слуцкого проиграла, причём крупно – со счётом 0:3. Два из трёх голов команда из Малайзии организовала ещё в первом тайме.

После двух туров Лиги чемпионов «Шанхай Шеньхуа» Слуцкого имеет три зачётных балла в своём кармане.

Добавим, что в турнирной таблице чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» занимает второе место, отставая от «Шанхай Порт» на два очка. Командам осталось провести по три матча.