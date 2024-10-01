Команда Слуцкого крупно проиграла в Лиге чемпионов АФК

Во вторник проходил матч второго тура Лиги чемпионов АФК между «Джохор Дарул Такзим» и «Шанхай Шеньхуа». Команда Леонида Слуцкого проиграла, причём крупно – со счётом 0:3. Два из трёх голов команда из Малайзии организовала ещё в первом тайме.
После двух туров Лиги чемпионов «Шанхай Шеньхуа» Слуцкого имеет три зачётных балла в своём кармане.
Протокол игры
|(1:0) Айман Ариф11'
|(2:0) Обрегон Хорхе26'
|(3:0) Муньис Хуан80'
Субиаурре Андони•Jun-Heong Park•Паскуаль Эдди•Лоури Шейн•Аррибас Оскар 36' •Мурило 74' 90' (Heberty ( 90' ) •Ундабаррена Икер•Инса Начо 86' (Амат Хорди ( 86' ) •Айман Ариф•Муньис Хуан 90' (Дэвис Мэтью Томас ( 90' ) •Обрегон Хорхе 72' (Bergson ( 72' )
Ясюн Бао•Ян Цзэсян 77' (Ханчао Ю ( 77' ) •Цзинь Шунькай 79' •Цзян Шэнлон•Хаоян Сюй 46' (Гао Тиануй ( 46' ) •Жоау Карлуш 16' (Ванг Хайан ( 16' ) •Амаду Ибраим 72' (Се Пэнфэй ( 72' ) •У Си•Фернандиньо V 6' 46' (Чань Шиничи ( 46' ) •Малеле Сефас 70' •Луис Андре V
Сегодня.
Добавим, что в турнирной таблице чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» занимает второе место, отставая от «Шанхай Порт» на два очка. Командам осталось провести по три матча.
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