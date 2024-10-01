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Игрок «Аль-Насра» потерял сознание после гола Роналду

01 Октября 2024 • 15:27 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
2:1
Аль-Райян

В понедельник вечером «Аль-Наср» обыграл «Аль-Райян» в азиатской Лиге чемпионов со счётом 2:1. Один из голов в составе «Аль-Насра» забил Криштиану Роналду. Как сообщает Arriyadiyah, после гола Роналду футболист Салем аль-Наджи на радостях резко встал со скамейки запасных и ударился головой о верхнюю часть конструкции. Аль-Наджи потерял сознание, но в скором времени пришёл в себя. Госпитализация игроку не понадобилась, однако клубные врачи будут следить за его здоровьем.

Стоит сказать, что Салем аль-Наджи был заменён по ходу первого тайма прошедшего матча из-за полученного повреждения.

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