Стало известно, кому Роналду посвятил свой последний гол

Форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в поединке второго тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов с «Аль-Райяном» (2:1). 39-летний нападающий посвятил этот мяч своему отцу.
«У этого мяча особенный вкус. Мне бы хотелось, чтобы мой отец сейчас был жив, ведь сегодня его день рождения», - передает слова португальского футболиста журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Криштину выступает за саудовский коллектив с января 2023 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2025-го.
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