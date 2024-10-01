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Криштиану Роналду высказался о победе в матче Лиги чемпионов

01 Октября 2024 • 08:10 Комментировать

Звездный центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о победе над «Аль-Райяном» во встрече второго тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов.

«Усердная работа окупается. Нужно продолжать», - оставил сообщение 39-летний бомбардир на своей странице в социальных сетях.

Поединок завершился победой «Аль-Насра» со счетом 2:1. Один из мячей забил Роналду.

После двух сыгранных матчей команда Криштиану набрала четыре балла. В следующем туре азиатской Лиги чемпионов саудовский коллектив сыграет против иранского «Эстегляля». Встреча состоится 22 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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