Элита – она и есть элита: Гол Роналду стал победным для «Аль-Насра» в матче с «Аль-Райяном»

В Лиге чемпионов УЕФА по понедельникам ещё не играют, а в Лиге чемпионов АФК играют. С этого сезона схема проведения турнира до стадии плей-офф изменена и там, и там. В Азии есть разделение на две эрзац-группы. «Аль-Наср» выступает в Западной (Элитной). Соперником команды Стефано Пиоли во втором туре стал «Аль-Райян» из Катара. Криштиану Роналду вышел в этом домашнем матче «Аль-Насра» в стартовом составе.

В первом туре «Аль-Наср» играл в гостях с «Аль-Шортой» из Ирака. Там была зафиксирована ничья 1:1. «Аль-Раян» же тогда встречался дома с другой командой из Эр-Рияда – не с «Аль-Насром», а с «Аль-Хилялем». И потерпел поражение со счётом 1:3.

В отчётном матче «Аль-Наср» завладел инициативой с самого начала. На десятой минуте Роналду примерился с левого полуфланга по чужим воротам. Пробил Криштиану так себе – в руки Пауло Виктора. Через три минуты было уже опасней со стороны Роналду. Талиска отдал на правый фланг партнёру, пошёл заброс на дальнюю штангу, и Криштиану влёт ударил ногой, но не переиграл Виктора.

Обостряли временами и гости. Роджер Гедес получил обратный пас от Абделазиза Хатима и протыкал мяч с правого края вратарской, однако Бенто отбил его. Хозяева отметились новым моментом на 36-й минуте. Мане навесил слева на дальнюю штангу, где Роналду головой не попал в створ. Вскоре произошла ещё одна подача Мане, теперь на одиннадцатиметровую отметку. Оттуда Талиска также не угодил в ворота со второго этажа.

Но пришлось и болельщикам «Аль-Насра» ещё прилично поволноваться за свою команду до перерыва. Удар Трезеге заблокировали, а добивание Беншарки потащил Бенту. В другой штрафной площади падение Роналду после столкновения с вратарём не стало поводом для пенальти. И всё же забили до перерыва «рыцари Неджда» – благодаря стандарту. Разыграли штрафной удар справа, аль-Ганам навесил, и Мане головой переправил мяч куда надо (1:0).

Второй тайм стал развиваться в спокойном ключе. Роналду после закидушки Отавио забил быстро, но из офсайда. Именно Криштиану было суждено со временем нарушить размеренный темп матча. Подачу слева от аль-Бушайля Роналду превратил в удар головой выше створа. Не того от него все ждали. 76-я минута показала, что должен был сделать Криштиану. Получив пас на правый полуфланг от Гариба, 39-летний португалец в касание ввернул мяч в дальний угол (2:0).

Вслед за этим игра была приостановлена. Не совсем понятно, почему. Водопой? Так в первом тайме его не было. В общем, возобновился футбол через несколько минут, и убаюканный «Аль-Наср» познал пропущенный гол. Беншарки прострелил слева, а Роджер Гедес беспрепятственно замкнул этот пас. 2:1 – этот счёт хозяева уже додержали благополучно, хотя пришлось им поотбиваться.

«Аль-Наср» имеет теперь четыре очка на групповом этапе в Элитной Лиге чемпионов АФК. У «Аль-Райяна» – ноль баллов. Матчи третьего тура состоятся 21-22 октября. «Аль-Наср» сыграет в гостях с иранским «Эстеглалем», а «Аль-Райян» сыграет дома против ещё одного клуба из Саудовской Аравии – «Аль-Ахли» (Джидда).

Кирилл Иванцов