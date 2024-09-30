Роналду не забил только в одном матче сезона из восьми

Вечером понедельника форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду вновь не ушёл с футбольного поля без забитого гола. Португалец поразил ворота «Аль-Райана» в очном матче команд, что проходит в Лиге чемпионов АФК. Случилось это во втором тайме, благодаря Криштиану счёт увеличился до уверенного в пользу «Аль-Насра» - 2:0.

Таким образом, лишь в одном из матчей текущего сезона 39-летний форвард не забил. Проходила эта игра в рамках чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Ахли» из Джидды. В остальных семи у Роналду есть хотя бы один забитый гол в ворота соперников.

Текстовую трансляцию матча проводит наш портал. В разгаре концовка встречи.