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Роналду – в старте «Аль-Насра» на матч второго тура Лиги чемпионов АФК

30 Сентября 2024 • 20:12 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
0:0
Аль-Райян
1 1.23 X 6.50 2 11.50
1-й тайм

Вечером в рамках Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» из Эр-Рияда будет принимать соперника из Катара, «Аль-Райян». В стартовом составе саудовского клуба на острие атаки появился лидер и форвард клуба Криштиану Роналду. Также в старте саудовского клуба выйдет ещё один звёздный футболист атаки – это Садио Мане.

Напомним, что в первом матче турнира «Аль-Наср» смог лишь сыграть вничью с иракским клубом «Аль-Шорта». В итоге в турнирной таблицы Лиги чемпионов в новом формате у саудовского клуба пока только один балл.

Текстовую трансляцию матча «Аль-Наср» - «Аль-Райян» будет проводить наш портал. Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:00 по московскому времени.

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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-РАЙЯН
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