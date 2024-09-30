Роналду – в старте «Аль-Насра» на матч второго тура Лиги чемпионов АФК

Вечером в рамках Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» из Эр-Рияда будет принимать соперника из Катара, «Аль-Райян». В стартовом составе саудовского клуба на острие атаки появился лидер и форвард клуба Криштиану Роналду. Также в старте саудовского клуба выйдет ещё один звёздный футболист атаки – это Садио Мане.

Напомним, что в первом матче турнира «Аль-Наср» смог лишь сыграть вничью с иракским клубом «Аль-Шорта». В итоге в турнирной таблицы Лиги чемпионов в новом формате у саудовского клуба пока только один балл.

Текстовую трансляцию матча «Аль-Наср» - «Аль-Райян» будет проводить наш портал. Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:00 по московскому времени.