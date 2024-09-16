Больной Роналду обратился к игрокам «Аль-Насра»

В понедельник «Аль-Наср» проведёт матч Лиги чемпионов АФК против команды «Аль-Шорта». Из-за вируса нападающий Криштиану Роналду не появится на футбольном поле в этом поединке. Заболевший звёздный португальский футболист обратился в одноклубникам посредством публикации в социальных сетях.

«Желаю своим партнёрам по команде удачи в игре, а также хочу передать особое сообщение всем моим фанатам в Ираке. Надеюсь увидеть всех вас в скором времени», - написал 39-летний Роналду.

«Аль-Шорта» и «Аль-Наср» начнут матч в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.