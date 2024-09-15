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Лига чемпионов АФК

У Криштиану Роналду обнаружен вирус

15 Сентября 2024 • 10:54 Комментировать (1)

Звезда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустит поединок в Лиге чемпионов АФК против клуба «Аль-Шорта». Встреча запланирована на понедельник, 16 сентября.

Как информирует пресс-служба клуба, у 39-летнего нападающего ухудшилось самочувствие. В результате медицинского осмотра у португальца выявили вирусную инфекцию. Врач «Аль-Насра» прописал футболисту курс лечения. Криштиану не полетит с командой на предстоящую встречу.

«Скорейшего выздоровления нашему капитану», - говорится в публикации саудовского клуба.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел три поединка, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Криштиану Роналду высказался об уходе Крооса из футбола

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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Marco Van Basten
15 Сентября 2024 в 12:00
Обезьянья оспа?
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