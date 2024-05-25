Эрнан Креспо, бывший аргентинский форвард, а ныне тренер привёл свой клуб к престижному трофею. «Аль-Айн» из ОАЭ под его руководством завоевал Кубок Лиги чемпионов АФК.
Финал в этом турнире состоит из двух матчей. В первом «Аль-Айн» проиграл японскому коллективу «Йокогама Ф-Маринос» в гостях со счётом 1:2. Но дома эмиратский клуб учинил настоящий разгром японцам – 5:1. Таким образом, с уверенным лидерством по сумме двух встреч «Аль-Айн» оформил викторию и забрал себе трофей.
Отметим, что победа в ЛЧ АФК – уже шестой трофей в карьере молодого 48-летнего тренера, в прошлом звезды аргентинского и мирового футбола.
Протокол игры
|(1:0) Рахими Суфиане8'
|(2:0) Гамарра Алехандро33'
|40'Ян III (2:1)
|(3:1) Рахими Суфиане67'
|(4:1) Лаба Коджо90'
|(5:1) Лаба Коджо90'
Еиса Халид•Мохаммед Бандар•Хашеми Халид•Отонне Куаме•Джума Саид58' (Лаба Коджо (58') •Надер Яхья89' (Валид Фалах (89') •Пак Ен-У•Аль-Балуши Мохаммед84' (Бармен Ахмед (84') •Гамарра Алехандро• 90'Паласиос Матиас•Рахими Суфиане 68'
Попп Уильям• 45'Мацубара Кен•Камидзима Такуми•Хатанака Синносукэ62' (Дуду VII (62') •Нагато Кацуя•Кида Такуя63' (Ямане Рику (63') •Ватанабэ Кота•Ян III78' (Мияичи Рио (78') •Уэнака Асахи46' (Сакакибара Кейго (46') •Элбер Жозе45' (Ширасака Фума (45') •Лопес Андерсон
25 мая.
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