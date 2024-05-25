Эрнан Креспо, бывший аргентинский форвард, а ныне тренер привёл свой клуб к престижному трофею. «Аль-Айн» из ОАЭ под его руководством завоевал Кубок Лиги чемпионов АФК.

Финал в этом турнире состоит из двух матчей. В первом «Аль-Айн» проиграл японскому коллективу «Йокогама Ф-Маринос» в гостях со счётом 1:2. Но дома эмиратский клуб учинил настоящий разгром японцам – 5:1. Таким образом, с уверенным лидерством по сумме двух встреч «Аль-Айн» оформил викторию и забрал себе трофей.

Отметим, что победа в ЛЧ АФК – уже шестой трофей в карьере молодого 48-летнего тренера, в прошлом звезды аргентинского и мирового футбола.