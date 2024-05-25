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Лига чемпионов АФК

«Аль-Айн» под руководством Креспо выиграл Лигу чемпионов АФК официально

25 Мая 2024 • 21:42 Комментировать
Аль-Айн
5:1
Йокогама Ф-Маринос

Эрнан Креспо, бывший аргентинский форвард, а ныне тренер привёл свой клуб к престижному трофею. «Аль-Айн» из ОАЭ под его руководством завоевал Кубок Лиги чемпионов АФК.

Финал в этом турнире состоит из двух матчей. В первом «Аль-Айн» проиграл японскому коллективу «Йокогама Ф-Маринос» в гостях со счётом 1:2. Но дома эмиратский клуб учинил настоящий разгром японцам – 5:1. Таким образом, с уверенным лидерством по сумме двух встреч «Аль-Айн» оформил викторию и забрал себе трофей.

Отметим, что победа в ЛЧ АФК – уже шестой трофей в карьере молодого 48-летнего тренера, в прошлом звезды аргентинского и мирового футбола.

Протокол игры  
Аль-Айн5:1Йокогама Ф-Маринос
(1:0) Рахими Суфиане8'  
(2:0) Гамарра Алехандро33'  
  40'Ян III (2:1)
(3:1) Рахими Суфиане67'  
(4:1) Лаба Коджо90'  
(5:1) Лаба Коджо90'  
Еиса ХалидМохаммед БандарХашеми ХалидОтонне КуамеДжума Саид 58' (Лаба Коджо ( 58') Надер Яхья 89' (Валид Фалах ( 89') Пак Ен-УАль-Балуши Мохаммед 84' (Бармен Ахмед ( 84') Гамарра Алехандро  90'Паласиос МатиасРахими Суфиане  68'
Запасные: Мохаммад ХаземСаид МансурАли Шакер МохаммедАль-Балуши ХалидСаид Мохаммед IIАль-Шамси СултанАль-Мунзари СултанАль-Блоши Халед Али
Попп Уильям  45'Мацубара КенКамидзима ТакумиХатанака Синносукэ 62' (Дуду VII ( 62') Нагато КацуяКида Такуя 63' (Ямане Рику ( 63') Ватанабэ КотаЯн III 78' (Мияичи Рио ( 78') Уэнака Асахи 46' (Сакакибара Кейго ( 46') Элбер Жозе 45' (Ширасака Фума ( 45') Лопес Андерсон
Запасные: Иноуэ КентаКато РенЯмамура КадзуяАмано ДзюнИикура ХирокиКато ХиджириМидзунума Кота
25 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эрнан Креспо Аль-Айн

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